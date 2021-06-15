Актриса из «Исчезнувшей» скончалась после столкновения со скутером

Американская актриса Лиза Бейнс, известная по фильму «Исчезнувшая» и сериалу «Мастера секса», скончалась после столкновения с неизвестным на скутере. Об этом сообщает New York Post.

Бейнс ушла из жизни в возрасте 65 лет в понедельник, 14 июня. Артистка умерла от травм, полученных в результате ДТП.

6 июня сообщалось о госпитализации Лизы Бейнс. Артистка переходила дорогу по пешеходному переходу в центре Нью-Йорка, направляясь на встречу со своей женой. Водитель скутера проехал на красный свет и врезался в актрису, после чего скрылся.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у Бейнс тяжелую черепно-мозговую травму, ее экстренно направили в реанимационное отделение местной больницы. Полиция Нью-Йорка до сих разыскивает скрывшегося виновника инцидента.

Лиза Бейнс сыграла более чем в 80 фильмах и сериалах, в том числе в лентах «Коктейль», «Писатели свободы» и «Стрекоза». Она также известна по таким телевизионным проектам, как «Хорошая жена» и «Отчаянные домохозяйки».