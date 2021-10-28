Актера Бориса Щербакова вновь госпитализировали с пневмонией

Народного артиста Бориса Щербакова доставили в больницу с пневмонией второй раз за полгода

Народного артиста Бориса Щербакова вновь госпитализировали с пневмонией средней тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актера театра и кино доставили в одну из московских больниц второй раз за полгода. Тест на наличие коронавируса еще не готов, но состояние артиста осложняется проблемами с сердцем и прочими сопутствующими заболеваниями.

В августе 71-летний Щербаков уже попадал в больницу с подозрением на COVID-19, однако диагноз не подтвердился. Тогда актер заявил, что сам обратился в медучреждения, так как «очень испугался». «У меня ослаб иммунитет немножко, и я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус», — поделился актер.

Борис Щербаков известен по фильмам «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он участвовал в постановках МХАТ имени Чехова и Московского Нового драматического тетара.