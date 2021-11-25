Модель публично унизила завидующую ее роскошной жизни в Дубае подписчицу

Пакистанская модель ответила на негативные высказывания завистников и навлекла на себя гнев пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Манекенщица Физа Али (Fyza Ali), которая на данный момент проживает в Дубае, прославилась в соцсетях из-за внешнего сходства с бизнесвумен Кайли Дженнер. Всего на страницу девушки в Instagram подписаны более миллиона человек. Она регулярно публикует снимки, на которых демонстрирует атрибуты роскошной жизни и наряды люксовых брендов.

По словам двойника Дженнер, она регулярно сталкивается с оскорблениями со стороны юзеров, которые завидуют ее популярности, однако старается не реагировать на хейт. При этом в ее Snapchat-аккаунте появилось видео, в котором она публично унизила одну из своих подписчиц, предположительно, являющейся мусульманкой.

«Раз уж ты такая умная и завидуешь моей жизни в Дубае, то возвращайся из Англии в родную страну, где у людей нет денег, а всему мир плевать на них жизни. Я красивая, горячая и живу в арабской стране, возможно, я даже смогу соблазнить твоего чертового отца. Не смей вставать на моем пути, сука», — высказалась Али в ролике, используя в своей речь ненормативную лексику.

Поклонники модели раскритиковали ее поведение, обвинили в расизме и призвали принести извинения. Героиня материала, в свою очередь, отказалась признавать вину, о чем сообщила в Instagram-сторис (на данный момент они удалены). «Девушка терроризировала меня на протяжении долгого времени, в том числе оскорбляла мою мать в ее день рождения, поэтому я считаю, что поступила справедливо по отношению к ней! Действительно, многие британки завидуют мне», — заключила Али.

В октябре 2019 года другая бьюти-блогерша из Великобритании Соня Али (Sonia Ali) прославилась благодаря своему внешнему сходству с Ким Кардашьян. Знаменитость ведет совместный со своей сестрой Физой (Fyza Ali) Instagram-аккаунт. Пользователи соцсети отметили сходство Сони Али с Ким Кардашьян, а Физы Али — с Кайли Дженнер.