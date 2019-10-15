Найден двойник Ким Кардашьян

Бьюти-блогерша из Великобритании Соня Али (Sonia Ali) прославилась благодаря своему внешнему сходству с Ким Кардашьян. Об этом сообщает The Sun.

24-летняя девушка родилась в Лондоне, но в настоящее время проживает в Дубае и ведет совместный со своей 27-летней сестрой Физой (Fyza Ali) Instagram-аккаунт. На данный момент у девушек более миллиона подписчиков. Они делают обзоры бьюти-средств и постят снимки своего досуга.

Пользователи соцсети отметили сходство Сони Али с Ким Кардашьян, а Физы Али — с Кайли Дженнер.

just because a girl wears makeup doesn’t mean she’s insecure it means she wants to enhance the bomb ass bitch she is!!!!!⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️TAG UR SIS/BFF 🥰 Фото опубликовано @soniaxfyza

«Ты больше похожа на Ким, чем она сама на себя. Это безумие», — написал один из пользователей. «Мне одной кажется, или она действительно буквально копия Ким Кардашьян?» — согласилась с ним другая подписчица. «Ты уверена, что ты не сестра-близнец Ким Кардашьян?» — прокомментировала одну из фотографий третья.

В июне 19-летняя жительница Челябинска Наталья прославилась благодаря фотографии, на которой она напоминает певицу Дженнифер Лопес. Девушка выступала в качестве модели на учебном курсе по макияжу у визажиста Яны Панфиловской. Та заметила сходство девушки с певицей и подчеркнула его с помощью косметики, а затем выложила в Instagram фото с результатом своей работы.

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