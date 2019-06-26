Россиянка оказалась двойником Дженнифер Лопес и прославилась

19-летняя жительница Челябинска Наталья прославилась благодаря фотографии, на которой очень напоминает певицу Дженнифер Лопес. Об этом пишет «74.ru».

По данным издания, Наталья, которая является студенткой второго курса Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, выступала в качестве модели на учебном курсе по макияжу у визажиста Яны Панфиловской. Панфиловская заметила сходство девушки с певицей и подчеркнула его с помощью косметики, а затем выложила в Instagram фото с результатом.

Снимок набрал 30 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев со всего мира. В основном пользователи поражались сходству россиянки и певицы. При этом сама Наталья призналась, что сама этого не замечала.

Как рассказала девушка, раньше она мечтала связать жизнь с модельным бизнесом, но сомневалась в своей внешности и посвящала все свободное время фитнесу и друзьям. Однако после публикации фотографии у девушки появилось множество подписчиков в соцсетях, ее начали замечать визажисты и приглашать на профессиональные съемки.

«Они зовут меня сниматься в этом образе. Уже были фотосессии в купальниках для московского бренда и в платьях в стиле Дженнифер Лопес», ― поделилась Наталья, отметив, что теперь задумалась о карьере модели. Также она рассказала, что подумывает выйти в таком образе в кафе, чтобы посмотреть на реакцию окружающих.

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