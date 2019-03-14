Трамп объяснил появление двойника Мелании

Президент США Дональд Трамп назвал слухи о двойнике его жены Мелании фейком и придумкой СМИ. Об этом он написан на своей странице в Twitter.

По его словам, именно сотрудники фейконовостных изданий отфотошопили фотографии Мелании. «А потом распространили теории заговора о том, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах. Они становятся все более и более невменяемыми с течением времени», — указал глава государства.

Как сообщала USA Today, слухи о двойнике появились в сети после визита Трампа и Мелании в штат Алабама, пострадавший от торнадо, 8 марта. Пользователи в качестве доказательств ссылались на фотографии пары, на которых первая леди запечатлена в больших солнечных очках. По их мнению, сопровождавшая президента женщина имеет совершенно другие черты лица и иной рост.

В октябре 2017 года Трампа уже подозревали в подмене жены двойником. Тогда первая леди также появилась на публике в скрывающих лицо темных очках.

Американский лидер не раз называл различные средства массовой информации фейковыми и обвинял в распространении ложной информации. Свою войну со СМИ Трамп начал еще во время своей предвыборной кампании.

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