Подсчитано количество ложных высказываний Трампа за день

Президент США Дональд Трамп лжет в среднем 22 раза в день. Такие данные приводит газета The Washington Post со ссылкой на собственную базу данных Fact Checker.

По данным издания, в 2017 году Трамп выдвигал в среднем в день около шести ложных или вводящих в заблуждение высказываний. В 2018 году их число составляло 16,5. Подсчитано, что на ежегодной конференции консервативных политических действий, прошедшей 2 марта, американский лидер солгал 104 раза.

Общее число ложных высказываний Трампа за время президентства по состоянию на 3 марта составило 9014. В числе заявлений — информация о показателях по занятости населения, уровню безработицы, количестве сторонников на митингах.

Дональд Трамп известен своей нелюбовью к большей части американских СМИ, которых он неоднократно обвинял в подтасовке фактов и искажении своих слов. Так, уже после победы на выборах президент собрал у себя в Трамп-Тауэр руководителей крупнейших медиакомпаний, включая NBC, CNN и Fox News. Встречу он начал со слов: «Итак, мы находимся в комнате, полной лжецов из продажных и необъективных СМИ, которые допустили все возможные ошибки».

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