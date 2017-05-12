Трамп предложил заменить пресс-брифинги письменными ответами на запросы СМИ

Президент США Дональд Трамп предложил вместо проведения пресс-брифингов ввести практику письменного ответа на вопросы журналистов. Соответствующую запись американский лидер разместил в своем микроблоге.

«Я — очень активный президент, и вокруг происходит масса вещей, — написал Трамп. — И мои помощники просто не могут стоять на подиуме [и передавать мое мнение] с абсолютной точностью. Возможно, ради точности имеет смысл отменить все эти будущие "пресс-брифинги" и просто письменно отвечать на запросы?»

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Дональд Трамп известен своей нелюбовью к большей части американских СМИ, которых он неоднократно обвинял в подтасовке фактов и искажении своих слов. Так, уже после победы на выборах президент собрал у себя в Трамп-Тауэр руководителей крупнейших медиакомпаний, включая NBC, CNN и Fox News. Встречу он начал со слов: «Итак, мы находимся в комнате, полной лжецов из продажных и необъективных СМИ, которые допустили все возможные ошибки». Главе CNN Worldwide Джеффу Цукеру Трамп заявил, что его телекомпания — сборище лжецов, которые врут всегда и во всем.