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CNN сообщил о попытках России повлиять на выборы в США через советника Трампа

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Картер Пейдж
Картер Пейдж

Россия пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, «внедрившись в кампанию» Дональда Трампа через его помощников. К таким выводам пришли сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

По данным американских спецслужб, Москва, в частности, якобы пыталась повлиять на кампанию республиканца через его бывшего советника Картера Пейджа. При этом не установлено, знал ли мужчина, что его используют. Источник допускает, что он общался с российскими агентами, не зная, с кем имеет дело.

Уточняется, что Пейдж был не единственным советником Трампа, контактировавшим с российскими чиновниками в ходе предвыборной гонки.

Пейдж был нанят в марте 2016 года и считался одним из советников Трампа. После того, как в сентябре того же года в СМИ появилась информация, что американские спецслужбы проверяют его на предмет возможных связей с властными структурами России, в окружении Трампа заявили, что Пейдж не работает на избирательную кампанию.

Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в ход американских выборов путем хакерских атак. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, подготовленного Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа.

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