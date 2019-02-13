Трамп нарушил традицию президентов и объяснился

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему у него нет домашних животных. Он рассказал об этом во время выступления перед сторонниками в техасском городе Эль-Пасо, пишет The Independent.

Глава государства хвалил немецких овчарок, которые могут превосходно находить ввозимые контрабандой наркотики. Затем он отметил, что ему самому неоднократно предлагали завести пса, в том числе чтобы улучшить имидж как политику. Однако, по словам Трампа, от такой идеи ему «немного не по себе».

«Честно говоря, я не возражаю против этого, но у меня просто нет времени. Да и как бы я выглядел, выгуливая пса на лужайке у Белого дома?» — отметил президент. Он добавил, что сторонники будут любить его и без собаки.

Трамп оказался первым за 100 лет американским лидером, у которого нет собаки, и таким образом нарушил своеобразную традицию. До него таким президентом был Уильям Мак-Кинли, занимавший пост в 1897-1901 годах. При этом у него были котята, попугаи и петухи.

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The Independent отмечает, что Трамп часто использует «песьи» оскорбления по отношению к своим политическим оппонентам. В частности, он писал, что бывший кандидат в президенты США Митт Ромни «подавился как собака», хотя у него был шанс победить на выборах. С псами он сравнивал и уволенных журналистов.

В то же время нельзя сказать, что президент не любит собак, пишет издание. Так, с 2010-го по 2015 год он традиционно приглашал на встречу в Trump Tower на Манхэттене победителей выставки главного дог-шоу США Westminster Kennel Club.

10 февраля Трамп отозвался на утечку своего ежедневного расписания в СМИ. Он заявил, что работает очень много, а сообщения о том, что он бездельничает, — ложь.

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