Начальника полигона Капустин Яр посадили под домашний арест по делу о взятке

Командира полигона Капустин Яр Минобороны России Олега Кислова, ставшего фигурантом дела о пропаже 300 тонн топлива, посадили под домашний арест, пишет «Коммерсантъ».

Коррупционная схема

Генерал-майор стал подозреваемым после показаний, которые дал его бывший подчиненный — экс-руководитель 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения полковник Алексей Прудников.

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Он раскрыл коррупционную схему в армии и признался, что передал топливо на продажу за взятку в размере 1,9 миллиона рублей. Деньгами он якобы поделился с начальником.

Помимо этого, Прудников раскрыл еще два эпизода взяточничества со стороны Кислова.

До этого Прудников полгода находился под стражей и сотрудничать со следствием отказывался. В среду, 24 ноября, после ходатайства следователя 235-й гарнизонный военный суд решил отправить его под домашний арест.

Источники рассказали, что из следственного изолятора (СИЗО) он вышел только после выполнения ряда условий — признания вины. Кроме того, подозреваемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. Адвокат офицера Евгений Вагин отказался комментировать ситуацию.

Полугодовое содержание под стражей стало для него невыносимым, и он был готов назвать кого угодно ради свободы, которую и получил. знакомые Алексея Прудникова о пребывании полковника в СИЗО

Кража мазута

Как уточнил Прудников, в 2019 году он разрешил бензовозам проехать на территорию своей части. Машины ООО «Я-Автодизель» из Ямало-Ненецкого автономного округа выкачали из хранилищ мазут объемом 300 тонн.

Речь идет не о мазуте марок М-40 и М-100, которое следствие оценило в два миллиона 138 тысяч рублей, а о нефтешламе — отходах, которые годами копились в военной школе, загрязняя ее территорию. сослуживец и знакомый Олега Прудникова о краже мазута с территории части

В документах все указали как «очистку особо охраняемого военного объекта». Управляющий фирмой-подрядчиком передал военному 1,9 миллиона рублей. Подробности других дел о взятке пока неизвестны.

Руководитель «Я-Автодизель» Ренат Яваев уточнил, что мазут выкачивался по официальному договору и с согласованием «со всеми службами».

Я — человек маленький, выполнил все, что требовалось: предоставил следствию документы по контракту и дал исчерпывающие показания. Пусть те, кто втянул нас в эту мутную историю, сами разбираются. руководитель «Я-Автодизель» Ренат Яваев о выкачивании мазута с территории части

Полигон Капустин Яр основан в 1947 году как центр испытаний первых отечественных баллистических ракет. С 1969 по 1979 год работал как международный космодром, а после — в качестве космодрома имел вспомогательное значение. Всего с территории полигона стартовал 101 космический аппарат, 85 из запусков оказались удачными.

Задержание на полигоне Капустин Яр

После показаний подчиненного силовики нагрянули на полигон Капустин Яр и задержали Олега Кислова. Командира под конвоем доставили из Астраханской области в Москву. Военному предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России («Получение взятки в особо крупном размере»).

Суд учел заслуги Кислова перед Россией и состояние его здоровья. Отслуживший в армии 30 лет командир имеет орден Почета, медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также отмечен знаком отличия «Честь и слава». В итоге генерала-майора отправили под домашний арест с рядом ограничений. Ему запрещено пользоваться интернетом и средствами связи.