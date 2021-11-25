Начальника полигона Капустин Яр посадили под домашний арест по делу о взятке

Командира полигона Капустин Яр Минобороны России Олега Кислова, ставшего фигурантом дела о пропаже 300 тонн топлива, посадили под домашний арест, пишет «Коммерсантъ».
Коррупционная схема
Генерал-майор стал подозреваемым после показаний, которые дал его бывший подчиненный — экс-руководитель 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения полковник Алексей Прудников.
Он раскрыл коррупционную схему в армии и признался, что передал топливо на продажу за взятку в размере 1,9 миллиона рублей. Деньгами он якобы поделился с начальником.
Помимо этого, Прудников раскрыл еще два эпизода взяточничества со стороны Кислова.
До этого Прудников полгода находился под стражей и сотрудничать со следствием отказывался. В среду, 24 ноября, после ходатайства следователя 235-й гарнизонный военный суд решил отправить его под домашний арест.
Источники рассказали, что из следственного изолятора (СИЗО) он вышел только после выполнения ряда условий — признания вины. Кроме того, подозреваемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. Адвокат офицера Евгений Вагин отказался комментировать ситуацию.
Кража мазута
Как уточнил Прудников, в 2019 году он разрешил бензовозам проехать на территорию своей части. Машины ООО «Я-Автодизель» из Ямало-Ненецкого автономного округа выкачали из хранилищ мазут объемом 300 тонн.
В документах все указали как «очистку особо охраняемого военного объекта». Управляющий фирмой-подрядчиком передал военному 1,9 миллиона рублей. Подробности других дел о взятке пока неизвестны.
Руководитель «Я-Автодизель» Ренат Яваев уточнил, что мазут выкачивался по официальному договору и с согласованием «со всеми службами».
Задержание на полигоне Капустин Яр
После показаний подчиненного силовики нагрянули на полигон Капустин Яр и задержали Олега Кислова. Командира под конвоем доставили из Астраханской области в Москву. Военному предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России («Получение взятки в особо крупном размере»).
Суд учел заслуги Кислова перед Россией и состояние его здоровья. Отслуживший в армии 30 лет командир имеет орден Почета, медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также отмечен знаком отличия «Честь и слава». В итоге генерала-майора отправили под домашний арест с рядом ограничений. Ему запрещено пользоваться интернетом и средствами связи.