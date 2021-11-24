По делу о взятках арестован командир полигона Капустин Яр

Командир Государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин Яр Олег Кислов отправлен под домашний арест по уголовному делу о пропаже 300 тонн топлива, принадлежавшего ведомству. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание пишет, что генерала-майора обвинили в коррупции благодаря показаниям его подчиненного, бывшего начальника 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полковника Алексея Прудникова. Он признался, что передал топливо на продажу за взятку, которой поделился с начальником, а также сообщил о еще двух эпизодах взяточничества со стороны Кислова.

Материалы по теме «Зал так и ахнул» Депутата Госдумы судят за крупнейшую в истории России взятку. Деньги для него забирали жена и теща «Он только винтик в этой схеме» У губернатора Пензенской области дома нашли 500 миллионов. Кто и за что платил ему такие деньги?

Отмечается, что на сотрудничество со следствием Прудников пошел спустя полгода нахождения под стражей. В среду, 24 ноября, 235-й гарнизонный военный суд Москвы перевел его под домашний арест. Об изменении меры пресечения ходатайствовал следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России.

Фигуранта освободили из следственного изолятора после признания вины, раскаяния и заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. Вскоре после этого в ноябре был задержан на полигоне командир Капустина Яра Олег Кислов. Его доставили под конвоем из Астраханской области в Москву и предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Учитывая его заслуги — службу в Минобороны более 30 лет, награждение орденом Почета, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком отличия «Честь и слава», — а также с учетом состояния здоровья, суд отправил генерала-майора под домашний арест с рядом запретов, в том числе на пользование интернетом и средствами связи.

Ранее Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику отдела антикризисного управления столичного управления МЧС Виктору Самарину, обвиняемому в получении взятки.

О задержании Самарина и первого заместителя начальника главного управления МЧС по Москве полковника Андрея Мищенко стало известно 19 ноября. Уголовные дела офицеров не связаны между собой — полковники брали деньги независимо друг от друга, их задержали в ходе двух спецопераций.

