В Москве задержали двух полковников из МЧС

Первый заместитель начальника главного управления МЧС по Москве полковник Андрей Мищенко и начальник отдела антикризисного управления полковник Виктор Самарин задержаны в Москве при получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, уголовные дела офицеров не связаны между собой — полковники брали деньги независимо друг от друга, их задержали в ходе двух спецопераций.

При этом оба задержанных получили взятку в 50 тысяч рублей. За это Мищенко и Самарин обещали предпринимателям выдать паспорта объектов, необходимые для прохождения процедуры лицензирования.

Ранее в Крыму задержали министра культуры Арину Новосельскую, заподозренную в получении взятки в 25 миллионов рублей. По версии следствия, в 2018 году чиновница получила такую сумму от владельца ООО «Меандр», пообещав общее покровительство при выполнении работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства.

