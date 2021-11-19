У бывшего прокурора конфискуют имущество на 750 миллионов рублей

Генпрокуратура подала иск против бывшего подмосковного прокурора Константина Томбулова, иск о конфискации имущества и изъятии активов, в основном земельных участков, на сумму 750 миллионов рублей рассматривается в Симоновском районном суде Москвы, сообщает «Коммерсантъ».

Фигурант является главным из 11 ответчиков, с иском обратился весной 2021 года первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, слушания по делу о нарушении антикоррупционного законодательства начались на днях.

Следствие обвиняет Томбулова в том, что он во главе группы получал взятки в виде земельных участков за отказ от преследования обвиняемых, во время проверок похищал их имущества, а также участвовал в незаконном обороте оружия.

В период с 2000 по 2015 годы фигурант занимал должности следователя Люберецкой городской прокуратуры, заместителя прокурора, затем возглавил ее. В 2017 году он работал следователем по особо важным делам в управлении по Московской области, с мая 2017 по ноябрь 2018 — замглавы следственного отдела СКР по Люберцам.

Томбулов официально отчитывался только о зарплате, за 18 лет они с женой заработали 12 миллионов рублей. В то же время он получил более 250 земельных участков в Подмосковье, записанных на подставных лиц и родственников, а двое его часов, изъятых при обыске, Breguet и Vacheron Constantin, оценили более чем в четыре миллиона рублей.

Ранее министра культуры Крыма Арину Новосельскую заподозрили в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. По версии следствия, в 2018 году чиновница получила такую сумму от владельца ООО «Меандр», пообещав общее покровительство при выполнении работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства. Новосельскую задержали. Ей предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

