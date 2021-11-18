Главу союза десантников Урала арестовали по делу о взятке

Суд избрал меру пресечения главе союза десантников УрФО на 1,5 месяца по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал председателя Свердловского регионального отделения «Союза десантников» и члена областной Общественной палаты Евгения Тетерина по подозрению в посредничестве в передаче взятки. Об этом сообщает E1.ru.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по ходатайству следствия на полтора месяца. Тетерин категорически отрицает свою вину. В суде он заявил о заказном характере уголовного преследования, сказав, что обвинение является бредом.

«Это человек, прошедший Афганистан и имеющий боевые награды, обладающий авторитетом в ветеранской среде. Все это плохо вяжется [с задержанием]», — заявил заместитель спикера городской думы Виктор Тестов, комментируя дело Тетерина.