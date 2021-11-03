На главу крымского города завели дело о коррупции

В Крыму в отношении главы города Белогорска возбудили уголовное дело о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, весной 2021 года к главе администрации обратился предприниматель, попросив выдать градостроительный план земельного участка. За это, а также за перенос ЛЭП и спил деревьев с указанной территории мэр потребовал денежное вознаграждение, хотя все действия входили в его служебные полномочия.

Взятку в 1,4 миллиона рублей он получил через посредника. После этого главу администрации и его сообщника задержали сотрудники ФСБ. Против главы Белогорска завели дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), а против его знакомого — по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).

В конце октября сотрудники ФСБ провели спецоперацию, в результате которой была задержана вице-мэр Нефтеюганска Елена Абрамова по подозрению в получении взятки в один миллион рублей.