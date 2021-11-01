Заместителя главы Ростова Великого отправили в изолятор по делу о взятках

Заместителя главы Ростова Великого арестовали и отправили в изолятор — Михаил Рысев подозревается во взяточничестве на предыдущем месте работы. Об этом в понедельник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Кировском районном суде Ярославля.

Михаила Рысева заключили под стражу до 27 декабря, но задержали его еще в пятницу, 29 октября. По данным местных СМИ, уголовное дело связано с предыдущим местом работы: ранее чиновник курировал покупку квартир для детей-сирот, которые строила фирма экс-депутата Ярославской областной Думы Романа Фомичева ООО «Выбор».

На ранней стадии строительства 25-этажного дома областное правительство выкупило 120 квартир для детей-сирот, вложив в долевое строительство сумму в размере около 200 миллионов рублей. Рысев курировал этот процесс. В настоящее время Романа Фомичева обвиняют в посредничестве при передаче взятки, он арестован. Возможно, дела Рысева и Фомичева связаны между собой.