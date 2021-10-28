Задержание при получении миллиона рублей вице-мэра Нефтеюганска попало на видео

Спецоперация ФСБ и Следственного комитета России (СКР) по задержанию вице-мэра Нефтеюганска Елены Абрамовой по подозрению в получении взятки в один миллион рублей попало на видео. Запись публикует URA.RU.

На кадрах видно, как силовики выпрыгивают из машины и бегут к гаражу задерживать чиновницу. В помещении возле белого автомобиля с поднятыми руками стоят мужчина и женщина. Правоохранители их обыскивают.

Ранее 28 октября сотрудники ФСБ задержали Абрамову. По данным следствия, в декабре 2020 года чиновнице подарили ювелирные украшения на сумму 230 тысяч рублей и деньги в размере одного миллиона рублей за решение о передаче муниципальной земли местному коммерсанту в долгосрочную аренду в 4-м микрорайоне Нефтеюганска. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Вместе с Абрамовой задержан гендиректор коммерческого предприятия, ему вменяется дача взятки вице-мэру.

В администрации Нефтеюганска в день выборов главы города прошли обыски. Абрамова возглавляет департаменты градостроительства и земельных отношений, а также департамент муниципального имущества.

Прежде ее обвиняли в том, что она добилась выдачи служебного жилья врачу-гинекологу, принимавшему роды у ее дочери.