Российского борца с коррупцией арестовали за крупную взятку

Главу отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Амурской области, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, арестовали на два месяца, сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

«Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 29 декабря 2021 года», — говорится в сообщении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как установило следствие, 29 октября борец с коррупцией получил от руководителя коммерческой организации 300 тысяч рублей на одной из парковок Благовещенска. Полученная взятка была частью общей суммы в размере 1,2 миллиона рублей. Ее полицейскому планировалось передать за содействие в урегулировании спора между организацией-подрядчиком и ее заказчиком.