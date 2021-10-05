ФСБ задержала замглавы УФСИН Тюменской области по подозрению в коррупции

СК: замглавы УФСИН Тюменской области признался в получении пяти взяток на 400 тысяч рублей

Три ведомства — Следственный комитет России (СКР), ФСБ и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) участвовали в задержании замначальника управления ФСИН по Тюменской области, который обвиняется в получении пяти взяток в размере почти 400 тысяч рублей. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает пресс-служба СКР по региону.

По версии следствия, с 2015 по 2018 годы обвиняемый получал незаконное вознаграждение за заключение госконтрактов с определенными поставщиками. По этим госконтрактам ФСИН закупала ингредиенты для киселя по завышенным ценам.

Задержанный вину признал. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения на время следствия.