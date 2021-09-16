Начальника российской колонии задержали за коррупцию

В Татарстане задержали начальника исправительной колонии № 3 подполковника Александра Мелешенко, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает ИА «Татар Информ».

По версии следствия, Мелешенко и его подчиненные занимались поборами с заключенных. В июле 2021 года они потребовали у одного из осужденных деньги на нужды колонии и покупку материалов для ремонта учреждения.

В органах ФСИН России задержанный прослужил 25 лет. Пост начальника колонии подполковник занимал с 2017 года. На время следствия его отстранили от работы.

Ранее сообщалось, что в Тульской области сотрудники ФСБ задержали начальника исправительной колонии № 2 при получении взятки в 1,5 миллиона рублей за помощь в условно-досрочном освобождении.