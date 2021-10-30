Задержан заместитель главы Ростова

Силовики задержали заместителя главы администрации городского поселения Ростов Ярославской области Михаила Рысева. Об этом агентству ТАСС рассказал глава города Андрей Лось.

Он отметил, что не может поделиться подробностями до официальной информации Следственного комитета. Вместе с тем он уточнил, что задержание не связано с работой администрации города.

По информации региональных СМИ, следователи заинтересовались деятельностью чиновника до трудоустройства в администрацию Ростова.

В 2020 году мэра Томска Ивана Кляйна задержали во время селекторного совещания в администрации города. Впоследствии чиновнику предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Свою вину Кляйн не признал. Позднее СМИ выяснили, что градоначальник подарил своей дочери Светлане участок государственной земли под строительство коттеджа.