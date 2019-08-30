Жесткое задержание спецназом российского чиновника попало на видео

В Челябинской области задержание главного инженера отдела ЖКХ администрации города Верхний Уфалей Валерия Читалова попало на видео. Ролик в пятницу, 30 августа, опубликовало Ura.ru.
По информации источника издания, у мужчины изъято 250 тысяч рублей, предположительно полученных в качестве взятки.
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов валят его на пол, а затем фиксируют. Далее в присутствии понятых Читалов отвечает на вопросы о происхождении изъятых у него денег.
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