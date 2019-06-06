Задержание российского министра попало на видео

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды в аэропорту Шереметьево попало на видео. Ролик в четверг, 6 июня, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов в гражданской одежде ведет Шеверду, обвиняемого в превышении должностных полномочий, вдоль торговых павильонов. При этом задержанный скрыл закованные в наручники руки поясной сумкой.

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