Российского борца с коррупцией задержали при получении взятки

Следователи Амурской области задержали главу регионального отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России при получении взятки. Об этом сообщается на сайте областного Следственного комитета (СК).

Как установило следствие, 29 октября борец с коррупцией получил от руководителя коммерческой организации 300 тысяч рублей на одной из парковок Благовещенска. Полученная взятка была частью общей суммы в размере 1,2 миллиона рублей. Ее планировалось передать российскому полицейскому за содействие в урегулировании спора между организацией, как исполнителем работ по договорам подряда, и их заказчиком.

Возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о заключении его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что силовики задержали заместителя главы администрации городского поселения Ростов Ярославской области Михаила Рысева. По информации региональных СМИ, следователи заинтересовались деятельностью чиновника до трудоустройства в администрацию Ростова.