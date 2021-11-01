Во Владимире подполковника полиции арестовали за взятку

Начальника управления по миграции владимирского МВД арестовали за взятку в 80 тысяч рублей

Во Владимире на два месяца арестовали начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД Дмитрия Филиппова, обвиняемого в получении взятки на 80 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Октябрьском районном суде города.

По версии следствия, за эту сумму подполковник полиции обещал иностранцам помочь получить российское гражданство в упрощенном порядке, признав их носителями русского языка.

По материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Обвиняемый останется в СИЗО до 28 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что заместителя главы Ростова Великого арестовали и отправили в изолятор за взяточничество на предыдущем месте работы. Ранее чиновник курировал покупку квартир для детей-сирот, которые строила фирма экс-депутата Ярославской областной Думы Романа Фомичева ООО «Выбор».

