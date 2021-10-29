Генерал МВД пойдет под суд за взятку в 7,5 миллиона рублей

Генерал полиции Игорь Трифонов, экс-глава УМВД Екатеринбурга и МВД по Карачаево-Черкесии, вскоре пойдет под суд за взятку в 7,5 миллионов рублей — он закончил ознакомление с материалами уголовного дела, далее последует судебное разбирательство. Об этом в пятницу, 29 октября сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, летом 2015 года Трифонов получил 7,5 миллиона рублей от заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала». За эти деньги генерал должен был помочь возбудить незаконное уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») по кредиту, который взяли в этом банке в 2013 году и не погасили.

По данным издания, генерал свою вину не признает — с его слов, показания сотрудникам ФСБ против него дали бывшие полицейские, чтобы избежать реальных сроков лишения свободы по другим обвинениям. Трифонов утверждает, что по такой же схеме от него требовали признать вину и дать показания на бывшего начальника ГУ МВД по Свердловской области генерала Михаила Бородина, сейчас он руководит главком в Воронежской области. От Трифонова требовалось сказать, что все полученные 7,5 миллиона рублей предназначались Бородину, себе он не оставил ни копейки.

Генерал полагает, что имея компромат на Бородина, у него могли бы потребовать показания против чиновников и высокопоставленных должностных лиц.