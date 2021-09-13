Банкир получил условный срок за дачу взятки российскому генералу МВД

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего заместителя председателя банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева за дачу взятки в 7,5 миллиона рублей, которая предназначалась для бывшего начальника управления МВД по Екатеринбургу генерал-майора полиции Игоря Трифонова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Банкира признали виновным по статье 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»). Ему назначили условное наказание с испытательным сроком на четыре года.

Как установил суд, в 2015 году Коноплев передал Трифонову через посредников 7,5 миллиона рублей за помощь в возбуждении уголовного дела против заемщика банка.

Коноплев был арестован 24 сентября 2020 года. Через несколько дней также взяли под стражу генерала Трифонова. Под следствием оказался и бывший начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга Владимир Нечаев.

В 2019 году на Трифонова дал показания бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга майор Эдуард Воронин. Он утверждал, что к нему обратился подчиненный, старший оперуполномоченный Денис Жданов, с просьбой возбудить дело по заявлению от некоего Кубы. Тогда за возбуждение дела полицейским было обещано 10 миллионов рублей, часть которых они получили после того, как выполнили просьбу.

Трифонов руководил екатеринбургской полицией с 2011 по 2017 год. Затем он возглавил МВД Карачаево-Черкесской Республики, где прослужил до 2019 года.