Задержанный за многомиллионную взятку генерал МВД отказался признать вину

Дело генерала МВД Трифонова о взятке в 7,5 миллиона рублей направят в прокуратуру

Генерал-майору полиции Игорю Трифонову, который с 2017 по 2019 год возглавлял МВД по Карачаево-Черкесии, а в 2011-2017 годах — УМВД по Екатеринбургу, отказали в дальнейшем ознакомлении с делом. Материалы будут направлены в прокуратуру. Об этом сообщает E1.RU.

По версии следствия, в 2015 году генерал получил взятку в размере 7,5 миллиона рублей от зампредседателя банка «Кольцо Урала» за помощь в возбуждении уголовного дела против заемщика. Трифонов признать вину отказался.

О его задержании сотрудниками ФСБ стало известно в сентябре 2020 года.

Ранее, в сентябре 2021 года, суд приговорил банкира к пяти годам лишения свободы условно, признав виновным в даче взятки Трифонову.