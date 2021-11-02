Главу администрации Белогорска за взятку задержали с поличным сотрудники ФСБ

Главу администрации Белогорска за взятку задержали сотрудники ФСБ. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его данным, Игоря Ипатко задержали с поличным при получении взятки.

Сергей Аксенов в своем Telegram-канале также подчеркнул, что борьба с коррупцией – это системная и непрерывная работа, и каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность. Кроме того, чиновник поблагодарил «коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу».