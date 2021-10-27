Бастрыкин потребовал разобраться с невозвращением в Крым скифского золота

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту невозвращения скифского золота, принадлежащего музеям Крыма, которое было вывезено в Амстердам на выставку. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Проверкой займется глава управления СКР в Крыму. Бастрыкин потребовал дать правовую оценку нарушению интересов Российского государства и разобраться в ситуации, сложившейся в связи с вывозом объектов культурных ценностей на Украину.

26 октября апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил, что оно должно быть передано Киеву. Судья Паулина Хофмейер-Рюттен пояснила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда справедливым и пообещал, что после возвращения золота Киев сможет вернуть Крым.

