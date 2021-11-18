ФСБ задержала главу союза десантников Урала по подозрению в даче взятки

В Екатеринбурге ФСБ задержала главу союза десантников УрФО Тетерина по делу о взятке

На Урале сотрудники ФСБ задержали председателя Свердловского регионального отделения «Союза десантников» и члена областной Общественной палаты Евгения Тетерина по подозрению в посредничестве в передаче взятки. Об этом сообщает E1.RU в своем Telegram-канале.

Тетерина везут в районный суд Екатеринбурга, чтобы избрать меру пресечения. Его задержали в среду, 17 ноября, вместе с еще двумя двумя фигурантами дела — оно было возбуждено Следственным комитетом России (СКР). В ведомстве подтвердили задержание, с мужчиной проводятся следственные действия.

Тетерин — известный в регионе общественный деятель, награжден благодарностью президента России.