Министра культуры Крыма задержали по подозрению в коррупции

СК: министра культуры Крыма Новосельскую заподозрили в получении взятки в 25 млн рублей

Министра культуры Крыма Арину Новосельскую заподозрили в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2018 году чиновница получила такую сумму от владельца ООО «Меандр», пообещав общее покровительство при выполнении работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Новосельскую задержали. Ей предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

О том, что в отношении министра культуры Крыма проводятся следственный мероприятия, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Отмечалось, что речь идет о пропаже денежных средств на ремонт театра кукол в Симферополе.