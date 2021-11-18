Следователи попросят арестовать министра культуры Крыма

Басманный суд Москвы 19 ноября изберет меру пресечения министру культуры Крыма Арине Новосельской, задержанной по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемой.

Источник агентства уточнил, что чиновницу этапируют в Москву. Ночь она проведет в изоляторе временного содержания.

Ранее Новосельскую обвинили по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2018 году она получила 25 миллионов рублей от владельца ООО «Меандр», пообещав общее покровительство при выполнении работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства.