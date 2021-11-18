К матерившейся на совещании министру культуры Крыма пришли следователи

В отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской проводятся следственные мероприятия. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Подробности мероприятий руководитель республики не изложил. «Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней», — пояснил он и выразил надежду, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства.

Новосельская на посту министра отметилась несколькими скандальными инцидентами. Так, в марте этого года она выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи, прервав Аксенова фразой «** твою мать, поставили как обезьяне». Министр объяснила случившееся проблемами с автомобилем.

Позднее сообщалось, что Новосельская пришла на школьную линейку в откровенном наряде и вызвала возмущение у родителей учеников симферопольской школы-лицея имени Макаренко. Для мероприятия она выбрала белый брючный костюм из полупрозрачной ткани с кружевом. Родители учащихся лицея раскритиковали неподобающий внешний вид чиновницы — по их мнению, она нарушила регламент делового дресс-кода, а ее наряд не соответствовал статусу учебного заведения.