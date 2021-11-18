Стала известна причина допроса следователями министра культуры Крыма

Министра культуры Крыма Арину Новосельскую допрашивают по делу о пропаже денег при реконструкции культурных объектов. Такая причина допроса следователей стала известна от источника в правоохранительных органах региона, передает РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что в том числе речь идет о пропавших денежных средствах на ремонт театра кукол в Симферополе. В Крыму работают сотрудники центрального аппарата ФСБ из Москвы.

Ранее глава региона Сергей Аксенов заявил, что в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской проводятся следственные мероприятия. По его словам, это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц.

В марте этого года Новосельская выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи, прервав Аксенова фразой «** твою мать, поставили как обезьяне». Министр объяснила случившееся проблемами с автомобилем.