Обвиняемого в коррупции врио вице-губернатора Владимирской области арестовали

Суд заключил под стражу врио вице-губернатора Владимирской области до 14 января 2022 года

Октябрьский районный суд Владимира заключил под стражу временно исполняющего обязанности вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения избрана на два месяца до 14 января 2022 года. Защита подсудимого просила о домашнем аресте.

Суд допросил супругу врио вице-губернатора в качестве свидетеля. Вишневский не признает вину, отказываясь от дачи показаний.

16 ноября врио главы региона Александр Авдеев заявил, что обвиняемого чиновника отстранят от должности на время проведения следствия. Вишневского задержали в тот же день. В администрации Владимирской области прошли следственные действия. Чиновнику вменяют получение 600 тысяч рублей при строительстве школы в период работы экс-губернатора Владимира Сипягина, который снял с себя полномочия 4 октября в связи с переходом на работу депутатом Государственной Думы.

Вишневский стал врио вице-губернатором Владимирской области 18 марта 2021 года и курировал социальное развитие.