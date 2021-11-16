Задержанного врио вице-губернатора Владимирской области отстранят от должности

Временно исполняющего обязанности вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, которого задержали по делу о коррупции, отстранят от должности на время проведения следствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главу региона Александра Авдеева.

По его словам, точку в этом деле поставит суд, однако кадровые решения будут приняты после того, как в администрацию поступят соответствующие документы из следственных органов.

О задержании Вишневского стало известно 16 ноября. В администрации Владимирской области прошли следственные действия. Чиновника подозревают в получении 600 тысяч рублей при строительстве школы в период работы экс-губернатора Владимира Сипягина, который снял с себя полномочия 4 октября в связи с переходом на работу депутатом Государственной Думы.

Вишневский стал врио вице-губернатором Владимирской области 18 марта 2021 года и курировал социальное развитие.