Раскрыта сумма взятки задержанного врио вице-губернатора Владимирской области

Временно исполняющий обязанности вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневской попался на взятке от московской компании, которая строила школу в Коврове. Подробности раскрыл РЕН ТВ.

По данным источника канала, застройщик не успел сдать объект в нужный срок, и глава региона потребовал расторгнуть контракт. Вишневский предложил компании решить проблему за 600 тысяч рублей.

Отмечается, что это не единственный эпизод коррупции, в котором замешан чиновник. Его также заподозрили в получении взятки при строительстве жилья в микрорайоне Коммунар. Застройщик хотел построить дом на два этажа выше, чем было указано в проекте.

О задержании Вишневского стало известно 16 ноября. В администрации региона прошли следственные действия.

Вишневский стал врио замглавы Владимирской области 18 марта 2021 года и курировал социальное развитие.