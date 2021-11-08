Бывшему российскому генералу отказали в смягчении приговора за взятку

Бывшему российскому генералу, экс-главе рязанского наркоконтроля Игорю Туровскому отказали в смягчении приговора за взятку. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Туровский подавал ходатайство о замене приговора — 8,5 года строгого режима и штраф в 420 миллионов рублей — на более мягкое наказание. Сперва в этом ему отказал Скопинской районный суд. В понедельник, 8 ноября, также Рязанский областной суд подтвердил это решение, оставив его апелляционную жалобу без удовлетворения.

В смягчении приговора осужденному уже отказывали год назад. В июле 2021-го Туровскому отказали и в условно-досрочном освобождении.

Игорь Туровский получил свой приговор в конце 2015 года — тогда ему дали 8,5 года строгого режима за получение взятки в размере 6 миллионов рублей. Его лишили звания и обязали выплатить штраф в 420 миллионов рублей.