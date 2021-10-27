Полковника МЧС заподозрили в махинациях с ремонтом пожарных машин

СКР задержал главу управления МЧС Татарстана по делу о злоупотреблении на 300 миллионов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 49-летнего полковника, начальника управления материально-технического обеспечения управления МЧС по Республике Татарстан. Его подозревают в махинациях с пожарными машинами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления.

Расследование ведется по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Полковник задержан.

По версии следствия, с 2017-го по 2020 год глава управления с неустановленными должностными лицами по госконтракту отправил в коммерческую компанию на капитальный ремонт исправные пожарные автомобили. В результате было похищено 305 миллионов рублей, а машины систематически ломались, к тому же у 56 транспортных средств были изменения, требующие разрешения органов ГИБДД, которых не было.

Полковник свою вину не признает. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В апреле суд вынес приговор бывшему первому заместителю главы МЧС генерал-полковнику Сергею Шлякову по делу о крупном мошенничестве, связанном с продажей поста губернатора. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.