Экс-замгубернатору Курганской области дали восемь лет за превышение полномочий и взятку

Бывшего заместителя губернатора Курганской области осудили на восемь лет общего режима за превышение должностных полномочий и взятку. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, первый заместитель губернатора и директор Департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин в 2018-2019 годах сговорился с главой Шадринского района Владимиром Осокиным, а также Вячеславом Розниным, занимавшим должность заместителя главы Шадринского района. Они организовали подделку актов выполненных работ, по которым подрядчик ООО «Мультипласт» получал деньги. Чиновники знали, что подрядчик не выполнил ряд работ и не поставил часть оборудования, однако в полном объеме оплатили это. Деньги, переведенные в «Мульпласт», чиновники частично поделили между собой.

В ходе расследования также стало ясно, что Пугин получил взятку строительными материалами на сумму более 100 тысяч рублей от коммерческого директора все той же фирмы «Мультипласт» за «общее покровительство» при выполнении муниципальных контрактов.

Пугина осудили на 8 лет общего режима. Кроме того, его оштрафовали на почти два миллиона рублей.

