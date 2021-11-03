Работники женской колонии в Коми попались на взятках за характеристики для УДО

Осужденные колонии в Коми покупали стройматериалы, чтобы получить характеристики для УДО

Работники женской колонии в Республике Коми попались на взятках за характеристики для УДО — осужденным приходилось за свои деньги покупать стройматериалы и инструмент, чтобы подать документы на досрочное освобождение. Об этом в среду, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

По данным, собранным сотрудниками регионального УФСИН и ФСБ, начальник участка и начальник отряда в ИК-31 поставили женщинам, претендующим на УДО, определенные условия. Чтобы получить положительную характеристику, необходимо было купить что-либо за свои деньги «на нужды колонии»: строительные материалы, инструменты или некоторые материальные ценности. В итоге нескольким заключенным пришлось согласиться на эти условия.

Следствие по собранным материалам возбудило уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») в отношении обоих фигурантов.