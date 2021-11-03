Дело чиновника-миллиардера Шестуна об оскорблении судьи передадут в суд

Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун ознакомился с материалами дела об оскорблении судьи Подольского городского суда, в котором ему вынесли приговор за коррупцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы передадут в Ногинский городской суд Подмосковья.

В декабре 2020 года чиновнику-миллиардеру пригрозили дополнительным сроком за поведение во время слушаний его дела о коррупции. Он постоянно перебивал судью Татьяну Юферову и переходил на оскорбления. В итоге ей пришлось удалить подсудимого до вынесения приговора.

25 декабря Шестуна приговорили к 15 годам колонии за коррупцию. Как установило следствие, чиновник в период с 2003 по 2018 год создал через доверенных лиц 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Он также выдавал им бюджетные кредиты. В результате он стал обладателем имущества на миллиарды рублей.