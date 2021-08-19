СКР отказался заводить дело по факту избиения чиновника-миллиардера

Следственный комитет России (СКР) отказал осужденному на 15 лет за коррупцию чиновнику-миллиардеру Александру Шестуну в возбуждении уголовного дела по факту его избиения в тюремной больнице сотрудниками ФСИН 21 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Однако по заявлению следствие назначило дополнительную проверку.

Управление СКР по Тверской области провело проверку, по результатам которой 6 августа было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников областной больницы управления ФСИН состава преступления по факту превышения должностных полномочий с применением насилия.

На данный момент по материалу организована дополнительная проверка, в том числе проверяются изложенные в обращениях доводы Шестуна и его адвоката.

Супруга осужденного за коррупцию бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Юлия Шестун заявила, что это первый официальный ответ на эту тему. Отказное по этому поводу ни ее супруг, ни его адвокат не получали, несмотря на то, что с момента проведения первой проверки прошло два срока. Женщина думала, что уголовное дело уже возбуждено.

Адвокат чиновника-миллиардера Алексей Барановский назвал решения об отказе и назначении новой проверки «процессуальным пинг-понгом». По его мнению, практика отказа в возбуждении дела даже в очевидных ситуациях распространена. Адвокат отметил, что будет обжаловать решение об отказе в возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России назначил проверку после жалобы российского чиновника-миллиардера Александра Шестуна об избиении его сотрудниками ФСИН в тюремной больнице в городе Торжке Тверской области.

Супруга осужденного Юлия Шестун показала скан опроса, который провел его адвокат Алексей Барановский 22 июня в областной больнице управления ФСИН. В нем говорится, что временно исполняющий обязанности начальника медсанчасти зашел вместе с заключенным Шестуном в палату. Пациент поинтересовался, почему его кровать заменили «на более худшую», после чего его стали избивать.