Следователи проверят избиение чиновника-миллиардера Шестуна в тюремной больнице

Следственный комитет России назначил проверку после жалобы российского чиновника-миллиардера Александра Шестуна об избиении его сотрудниками ФСИН в тюремной больнице, расположенной в городе Торжок Тверской области. Об этом ТАСС сообщила его супруга Юлия Шестун.

По ее словам, следователь направил в колонию, где осужденный чиновник отбывает 15-летний срок за коррупцию, медицинского эксперта из Центра судебной экспертизы для его обследования и регистрации побоев. Также будут допрошены свидетели из числа заключенных колонии.

Инцидент взяли под свой контроль прокурор Тверской области Сергей Лежников и прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Владимир Кашулин.

21 июня Шестун находился в областной больнице управления ФСИН. Он поинтересовался у временно исполняющего обязанности начальника медсанчасти, почему его кровать заменили «на более худшую». После этого сотрудники тюремной больницы стали избивать Шестуна, били его о дверные косяки, дверь и решетку, а также нанесли удар в пах. Все травмы он зафиксировал на видеорегистратор. Свидетелями избиения стали 15 заключенных.

Во ФСИН заявили, что сила и спецсредства к Шестуну не применялись, у службы имеются подтверждающие видеоархивы.

В декабре 2020 года Подольский городской суд Московской области приговорил бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Его обязали также выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района.