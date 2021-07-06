Чиновника-миллиардера Шестуна избили в тюремной больнице из-за кровати

Российского чиновника-миллиардера Александра Шестуна, осужденного за коррупцию к 15 годам колонии, избили в тюремной больнице в городе Торжке Тверской области. Об этом РИА Новости заявила его супруга Юлия Шестун.

Женщина показала скан опроса Шестуна, который провел его адвокат Алексей Барановский 22 июня в областной больнице управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). В нем говорится, что временно исполняющий обязанности начальника медсанчасти зашел вместе с заключенным Шестуном в палату. Пациент поинтересовался, почему его кровать заменили «на более худшую», после чего его стали избивать.

Со слов Шестуна, сотрудники тюремной больницы ударяли его о дверные косяки, дверь и решетку, а также нанесли удар в пах. Все травмы он зафиксировал на видеорегистратор. Свидетелями избиения стали 15 заключенных.

К опросу приложено заключение о медосвидетельствовании, в котором указаны некоторые травмы в виде ссадины на левом запястье, сильной припухлости левого предплечья, гематомы на трицепсе, синяков на левой ноге.

По словам супруги Шестуна, его защита направила жалобы в Следственный комитет России, уполномоченному по правам человека и в управление ФСИН.

В тюремном ведомстве заявили, что сила и спецсредства к Шестуну не применялись, у ФСИН имеются подтверждающие видеоархивы.

В декабре 2020 года Подольский городской суд Московской области приговорил бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Его обязали также выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района.

