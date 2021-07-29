Исчезнувший из тюремной больницы чиновник-миллиардер нашелся

Исчезнувшего российского чиновника-миллиардера Александра Шестуна, осужденного на 15 лет за коррупцию, нашли в тюремной больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Тверской области Владимира Паламарчука.

По его словам, чиновник до сих пор находится в тюремной больнице, расположенной в городе Торжок Тверской области, куда был доставлен ранее. Он также напомнил, что решение о возвращении Шестуна в колонию может быть принято только на основании медицинского заключения.

Ранее супруга Шестуна заявила, что в среду, 28 июля, ее мужа этапировали из тюремной больницы в неизвестном направлении.

25 марта чиновник-миллиардер объявил голодовку из-за неприемлемых условий содержания в СИЗО. Затем Шестун оказался в тюремной больнице управления ФСИН.

21 июня он поинтересовался у временно исполняющего обязанности начальника медсанчасти, почему его кровать заменили «на более худшую». После этого сотрудники тюремной больницы стали избивать Шестуна: били о дверные косяки, дверь и решетку, а также ударили в пах. Все травмы он зафиксировал на видеорегистратор. Свидетелями избиения стали 15 заключенных.

Во ФСИН заявили, что сила и спецсредства к Шестуну не применялись, у службы имеются подтверждающие видеоархивы.

В декабре 2020 года Подольский городской суд Московской области приговорил бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Его обязали также выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района.