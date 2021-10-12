Чиновника-миллиардера Шестуна этапировали в Тверь

Осужденного на 15 лет за коррупцию чиновника-миллиардера Александра Шестуна этапировали в СИЗО №1 Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Тверской области Владимира Паламарчука.

«Есть информация, что он этапирован, помещен в СИЗО №1. Насколько мне известно, он прибыл сегодня», — сказал Паламарчук. По его словам, с ним связалась супруга Шестуна и «поставила ряд задач», завтра общественник планирует ими заняться.

Паламарчук добавил, что не намерен встречаться с бывшим главой Серпуховского района Подмосковья. «Во всяком случае, он меня не звал», — сказал он.

Ранее СМИ со ссылкой на данные общественного комитета «Свободу Шестуну», его адвоката и супругу сообщили, что Александра Шестуна этапировали из Ногинска, предположительно, 2 октября «в неизвестном направлении». По данным правозащитников, осужденного политика должны были привезти в Тверскую область.

В декабре 2020 года Подольский городской суд Московской области приговорил бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Его обязали также выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района.