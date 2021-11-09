Минюст расширит список препятствующих содержанию в СИЗО болезней

Минюст намерен расширить действующий список тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО обвиняемых и подозреваемых, и привести его в соответствие с Международной классификацией болезней МКБ-10. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

9 ноября заканчивается срок общественного обсуждения законопроекта Минюста.

Согласно подготовленному законопроекту, в следственные изоляторы нельзя будет помещать обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, у которых выявлены ряд онкологических и инфекционных заболеваний, болезней органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также зрения. Также в список оснований для медотвода впервые включат недуги, связанные с беременностью и родами, и состояния, требующие паллиативной помощи. Кроме того, в перечне окажутся болезни кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Помимо прочего, Минюст предлагает пополнить список инфекционных болезней, включив помимо туберкулеза органов дыхания другие виды туберкулеза. Ведомство также планирует добавить к заболеваниям нервной системы болезнь Паркинсона и эпилепсию, а к болезням глаз — «выраженное снижение остроты зрения на почве стойких патологических изменений». До настоящего времени в перечне фигурировала только слепота.

Ранее в ноябре более 60 заключенных пожаловались на пытки, которые совершались в межобластной туберкулезной больнице №19 (МОТБ-19) в Ростове-на-Дону. Как рассказал председатель местной Общественной наблюдательной организации (ОНК) Игорь Омельченко, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).